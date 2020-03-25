شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طلبات السلع المعمرة فى الولايات المتحدة على خلاف التوقعات فى فبراير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش طلبات السلع المعمرة لشهر شباط/فبراير مرتفعة بمقدار 1.2%، على خلاف التوقعات التي أشارت إلى انخفاض بمقدار 1.0% ، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت انخفاض بمقدار 0.2%.

كما صدرت طلبات السلع المعمرة الأساسية باستثناء بنود النقل لنفس الشهر منخفضة بمقدار 0.6% ، أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.4% ، أسوأ من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بمقدار 0.8% بعد التعديل من ارتفاع بمقدار 0.9%.