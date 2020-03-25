شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يواصل التراجع قبيل تصويت الكونغرس على حزمة تحفيز اقتصادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ،ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، فى ظل توقف اندفاع المستثمرين على شراء العملة الأمريكية ، بعد موجة تعافي قوية فى معظم أسواق الأسهم العالمية ، يأتي هذا قبيل تصويت الكونغرس فى وقت لاحق اليوم على حزمة تحفيز اقتصادي ضخمة لدعم الأسواق فى مواجهة التداعيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.4 % إلى مستوى 101.16 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 101.60 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 101.91 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.7% ،فى ثاني خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى ثلاث سنوات عند 102.99 نقطة.

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وبخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ،توقف اندفاع المستثمرين على شراء العملة الأمريكية ،بعد تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الاثنين بأنه سيدير برنامجا مفتوحا لشراء الأصول ، للحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

سيطرت موجة تعافي على معظم أسواق الأسهم العالمية ،خاصة الأسهم الأمريكية فى وول ستريت وحقق مؤشر داو جونز الصناعي بالأمس أكبر مكسب بالنسبة المئوية منذ عام 1933.

توصل أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي و مسؤولون فى إدارة دونالد ترامب يوم الثلاثاء إلى اتفاق بشأن مشروع قانون للتحفيز الاقتصادي بقيمة 2 تريليون دولار ،والذي من المتوقع أن يتم التصويت عليه داخل الكونغرس فى وقت لاحق اليوم.