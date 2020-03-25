شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تقرض تونس 50 مليون يورو لمواجهة "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل
وسجلت تونس حتى الآن 114 إصابة بفيروس كورونا وأربع وفيات بينما اجتاح الوباء إيطاليا التي أعلنت عن أكثر من خمسة آلاف حالة وفاة وآلاف الإصابات.
وتسعى تونس التي تعاني وضعا اقتصاديا صعبا لحشد جهودها لجمع تمويلات من مقرضين وشركاء دوليين لمواجهة آثار كورونا.
وقال رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ إن تونس ستخصص 850 مليون دولار لمواجهة آثار فيروس كورونا اقتصاديا واجتماعيا.
وقبل يومين، قال وزير المالية التونسي نزار يعيش إن صندوق النقد سيقرض تونس ما لا يقل عن 400 مليون دولار لمساعدتها في مواجهة آثار أزمة كورونا.
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