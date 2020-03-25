«الأونكتاد» يدعو العالم إلى تيسير الشحن البحري وإبقاء الموانئ مفتوحة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

ناشد الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) موكيسا كيتوي، دول العالم إلى إبقاء الموانئ مفتوحة، وتذليل العقبات لمساعدة حركة الشحن البحري على التدفق بسلاسة، لتتواصل حركة الإمدادات التجارية حول العالم من دون انقطاع نتيجة لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال في بيان اليوم الأربعاء: إن قطاع الشحن البحري يناشد حكومات العالم للمساعدة على صيانة حركة التجارة البحرية من خلال إتاحة المجال أمام السفن التجارية للدخول إلى الموانئ، وتيسير عملية تغيير طواقم هذه السفن».

ولفت إلى أن السفن التجارية تنقل نحو 80% من التجارة العالمية، بما في ذلك المواد الغذائية ومنتجات الطاقة والمواد الخام إضافة إلى المنتجات المصنعة. وأضاف أن الشحن البحري مهم لنقل المعدات والأدوات الطبية، والعالم اليوم في أمسّ الحاجة إلى سرعة وصول هذه المنتجات.

ولفت إلى أن حركة الشحن البحري والتجارة الدولية بصفة عامة مهمة لصيانة الوظائف في القطاعات الصناعية على مستوى العديد من دول العالم في هذه المرحلة.

وأكد أهمية صيانة سلاسل المعروض عالمياً خاصة في ظل الأزمة الراهنة والوقت التي يمر به العالم اليوم، وهو ما يزيد من أهمية مساعدة استمرارية تدفق حركة الشحن البحري عبر الحدود.

وطالب بتقليص القيود على حركة السفن التجارية وعلى طواقمها إلى أدنى حد ممكن للحفاظ على استقرار سلاسل المعروض عالمياً، مؤكداً أن حركة الشحن والموانئ العالمية هي التي تبقي روابط الصلة بين اقتصادات العالم، وتصل بين دولها وأسواقها وبين قطاعات الأعمال والناس فيها، وهو ما يبرز الحاجة الملحة إلى صيانتها والحفاظ عليها.