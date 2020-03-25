«اقتصادية عجمان» تدعو الجمهور لتقليل عدد مرات التسوق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كثّفت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان حملات التوعية الموجّهة إلى المستهلكين لحمايتهم وطمأنتهم، وأصدرت مجموعة من الرسائل التوعوية للحد من انتشار وانتقال العدوى، تتناول نصائح وتحذيرات منها اختيار الوقت المناسب للتبضّع بعيداً عن أوقات الازدحام، ووجوب ارتداء القفازات عند استخدام عربات التسوّق، وشراء الاحتياجات الضرورية من السلع والاحتفاظ بالفواتير، وعدم التسرّع في الشراء والمقارنة بين السلع من ناحية الجودة والسعر، وعدم اصطحاب الأطفال أثناء التسوّق، وضرورة استخدام معقّم اليدين عند الانتهاء من التسوق.

وحثّت الدائرة مجتمع المستهلكين على تقليل عدد الزيارات إلى الجمعيات ومراكز التسوّق والاستعانة بالمتاجر الإلكترونية وخدمة التوصيل إلى المنازل لتجنب الاختلاط والازدحام.

كذلك، طمأنت الدائرة الجمهور إلى توفّر السلع الاستهلاكية في الإمارة، ودعتهم إلى عدم الخوف من نفاذ الكميات، وكذلك الالتزام بتوجيهات الحكومة التي تضع أمنهم وسلامتهم ضمن أولوياتها.

وكثّفت الدائرة في الآونة الأخيرة حملاتها الرقابية ونزولها الميداني على الأسواق في الإمارة لمواجهة أي ظواهر سلبية من قبل التجّار كاستغلال الإقبال المتزايد على بعض المنتجات بهدف رفع الأسعار، وتقوم بتحرير مخالفات فورية للمخالفين.