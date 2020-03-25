«أبوظبي الإسلامي»: مساهمتنا في «معاً كلنا بخير» واجب وطني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن تقديم مبلغ 25 مليون درهم دعماً لبرنامج «معا كلنا بخير» الذي أطلقته هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» لاستقبال المساهمات من الأفراد والجهات والشركات لدعم كافة الجهود في ظل الظروف الصحية الراهنة.

وكان مصرف أبوظبي الإسلامي من المؤسسات السباقة في تقديم الدعم لهذا البرنامج في خطوة منه لتعزيز الجهود الوطنية للتصدي للأزمة الصحية والاقتصادية وسط تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وتعليقاً على هذا الموضوع، أعرب جوعان عويضة الخيلي، رئيس مجلس الإدارة، عن اعتزاز وتقدير أسرة «أبوظبي الإسلامي» للجهود التي تبذلها حكومة دولة الإمارات والمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والهيئات والمؤسسات الوطنية للتصدي لهذه الأزمة. وتعتبر مساهمتنا التزاماً وواجباً وطنياً نابعاً من حرص مصرف أبوظبي الإسلامي على تفعيل دور المؤسسات الوطنية للمشاركة في دعم هذا البرنامج، وتؤكد التزامنا في دعم ومساندة القضايا الإنسانية والمجتمعية، بما ينسجم مع أسس المسؤولية المجتمعية للمصرف.

وكانت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» قد أعلنت عن انطلاق برنامج «معاً نحن بخير» لدعم جهود حكومة أبوظبي للتغلب على التحديات الراهنة من خلال تفعيل دور المسؤولية المجتمعية بفتح باب المساهمات المالية والتطوعية والعينية من الأفراد والمؤسسات.

كما قام المصرف بإطلاق سلسلة من الإجراءات للتخفيف عن كاهل المتعاملين الذين تأثروا بتداعيات فيروس كورونا المستجد. وتشمل هذه الإجراءات عملاء المصرف من الأفراد والشركات.