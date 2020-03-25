لجنة «إكسبو 2020» تجتمع 30 الجاري للتشاور حول مستجدات «كوفيد19»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

تجتمع لجنة تسيير «إكسبو 2020 دبي» مع المكتب الدولي للمعارض والمشاركين بالحدث العالمي، يوم 30 مارس/ آذار الجاري، لمزيد من التشاور حول تأثيرات ومستجات فيروس كوفيد-19.

وقال متحدث باسم إكسبو 2020 دبي: «نواصل متابعة الوضع العالمي فيما يخص فيروس كوفيد-19 منذ بداية انتشاره، ونراجع الخطط والاستعدادات بصفة دورية بما يتسق مع الإرشادات والتوجيهات الصادرة عن دولة الإمارات والأطراف الدولية المعنية».

أضاف المتحدث «واتّباعاً لنهج المكتب الدولي للمعارض، فإن لجنة تسيير إكسبو 2020 ستجتمع مجدداً عن بعد في الثلاثين من مارس/ آذار الجاري من أجل مزيد من التشاور».

وقال: «ما زلنا ملتزمين باستضافة إكسبو الدولي على النحو الذي تصورناه جميعاً، من أجل استعراض أفضل نماذج التعاون والابتكار من أنحاء العالم».

وأوضح المتحدث: «ويلزم أن يكون أي قرار بشأن إكسبو الدولي قراراً جماعياً، يصدر بالتشاور مع المشاركين والمكتب الدولي للمعارض والأطراف المعنية الأخرى».

ويعمل فريق «إكسبو 2020 دبي» مع حكومة دولة الإمارات، للتكيّف مع ما يجري من أحداث تتعلق بانتشار الوباء «كوفيد-19»، فيما يراقب الفريق التطورات الجارية عن كثب، ويتخذ جميع الاحتياطات المتّزنة لإدارة الأمر والحد من خطورة إصابة أي من العاملين والمعنيين بـ«إكسبو 2020 دبي» بالفيروس.

وفي بيان سابق لـ«إكسبو 2020»، قال: «نتشاور بشكل وثيق مع 192 بلداً مشاركاً بروح الانفتاح والتعاون والشراكة، وسنواصل تقديم الدعم الملموس والهادف للمشاركين».

وكان إكسبو 2020 دبي، قد عقد في وقت سابق من الشهر الجاري اجتماعاً عن بعد للجنة التسيير، حضره ممثلو الدول المشاركة في الحدث الدولي، للتشاور بشأن أثر فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) على استعداداتهم لانطلاق الحدث المقرر في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري.