شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح نماء للكيماويات تتراجع 97% خلال 2019 لانخفاض أسعار البيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية لشركة نماء للكيماويات، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن تراجع الأرباح بنسبة 96.7% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 1.2 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 35.3 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 8.2 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 58.8 مليون ريال خلال العام 2018.

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وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2019 إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات النهائية وانخفاض الكميات المباعة، وذلك على الرغم من انخفاض تكلفة المواد الأولية نتيجه إلى انخفاض الكميات المباعة بالإضافة الى ارتفاع مصاريف البيع والتسويق نتيجة الى الزيادة في الكميات المباعة من المنتجات الأخرى.

وتراجعت الإيرادات إلى 525.9 مليون ريال خلال العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 624.3 مليون ريال خلال العام 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 9.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 52.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.