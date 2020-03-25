شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح دار الأركان تتراجع 40% خلال 2019 لانخفاض مبيعات العقارات والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية لشركة دار الأركان للتطوير العقاري، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن تراجع الأرباح بنسبة 40.1% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.
وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 304.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 508.8 مليون ريال في العام 2018.
وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 649.7 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 888.2 مليون ريال خلال العام 2018.
وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2019 إلى انخفاض مبيعات العقارات، بالإضافة إلى الارتفاع في مصاريف التشغيل وانخفاض ايرادات الشركات الزميلة قد تم تعويضه بارتفاع إيرادات التأجير وانخفاض أعباء التمويل بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات الاخرى غير التشغيلية والمحققة من المرابحات الاسلامية مما كان له التأثير الايجابي على صافي الربح.
وتراجعت الإيرادات إلى 3.5 مليار ريال خلال العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 6.4 مليار ريال خلال العام 2018.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 235.3 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 476.3 مليون ريال في الفترة المُقابلة من 2018، بنسبة تراجع بلغت 50.6%.
كانت هذه تفاصيل خبر أرباح دار الأركان تتراجع 40% خلال 2019 لانخفاض مبيعات العقارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.