شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح دار الأركان تتراجع 40% خلال 2019 لانخفاض مبيعات العقارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية لشركة دار الأركان للتطوير العقاري، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن تراجع الأرباح بنسبة 40.1% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 304.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 508.8 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 649.7 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 888.2 مليون ريال خلال العام 2018.

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وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2019 إلى انخفاض مبيعات العقارات، بالإضافة إلى الارتفاع في مصاريف التشغيل وانخفاض ايرادات الشركات الزميلة قد تم تعويضه بارتفاع إيرادات التأجير وانخفاض أعباء التمويل بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات الاخرى غير التشغيلية والمحققة من المرابحات الاسلامية مما كان له التأثير الايجابي على صافي الربح.

وتراجعت الإيرادات إلى 3.5 مليار ريال خلال العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 6.4 مليار ريال خلال العام 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 235.3 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 476.3 مليون ريال في الفترة المُقابلة من 2018، بنسبة تراجع بلغت 50.6%.