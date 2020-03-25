شكرا لقرائتكم خبر عن فتيحي القابضة تتحول للخسارة في 2019 والإدارة تُوصي بعدم توزرع أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية لمجموعة فتيحي القابضة، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن تحولها لتكبد الخسائر خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 9.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 7.8 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 4.3 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 7.8 مليون ريال خلال العام 2018.

وعزت الشركة تحقيق الخسائر خلال العام 2019 إلى تسجيل خسائر هبوط في قيمة الاستثمار فى شركة زميلة (شركه الجوف للتنمية الزراعية) خلال عام 2019، بمبلغ 24.8 مليون ريال، بالإضافة إلى انخفاض المبيعات خلال عام 2019، مقارنة بالعام السابق بنسبة 14.8%؛ ما أدى إلى انخفاض مجمل الربح بمبلغ 7.8 مليون ريال.

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وتراجعت الإيرادات إلى 100.6 مليون ريال خلال العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 147.7 مليون ريال خلال العام 2018.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2019، وذلك لعدم كفاية رصيد الأرباح المبقاة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 2.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019، مقابل خسائر بلغت 154.4 ألف ريال في الربع المقابل من 2018.

وقالت الشركة إن تحقيق الأرباح خلال الربع الثالث يرجع إلى ارتفاع حصة الشركة من نتائج أعمال شركات زميلة خلال الربع الثالث من عام 2019 مقارنة بالربع الثالث من عام 2018 بنسبة 20.5%.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة أرباح بلغت 15.2 مليون ريال خلال التسعة اشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 15 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.