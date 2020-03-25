شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "ساكو" تتراجع 37% خلال 2019 وإدارتها تُوصي بعدم توزيع أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية للشركة السعودية للعدد والأدوات "ساكو"، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن تراجع الأرباح بنسبة 37% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 61.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 97.9 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 107.1 مليون ريال مقابل صافي خسائر تشغيلية بلغ 112.4 مليون ريال خلال العام 2018.

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وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2019 إلى ارتفاع مصاريف البيع والتسويق، والارتفاع في المصاريف الإدارية والعمومية، بالإضافة إلى رتفاع في النفقات المالية نتيجة تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16.

وفي المُقابل، ارتفعت الإيرادات إلى 1.5 مليار ريال خلال العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 1.4 مليار ريال خلال العام 2018.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2019، وذلك لدعم المركز المالي والسيولة النقدية للشركة خلال هذه السنة، في ظل الإجراءت المتخذة من للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 55.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 59.4 مليون ريال في الفترة المُقابلة من 2018، بنسبة تراجع بلغت 6.4%.