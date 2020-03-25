شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوعين بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتتخلى عن أعلى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، بفعل نشاط ملحوظ لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، ويكبح الخسائر استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.3% إلى 1,596.65$ ،من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,627.54$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,636.30$ الأعلى منذ 12 آذار/مارس الجاري.

حقق المعدن الأصفر "الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 4% ،فى ثالث مكسب يومي على التوالي ،وبأكبر مكسب يومي منذ 24 حزيران/يونيو 2016 ،بفضل إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي إجراءات تحفيزية غير مسبوقة.

أقر مجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي" يوم الاثنين مجموعة من الإجراءات الاستثنائية وبرامج التيسير الكمي المفتوحة لدعم أكبر اقتصاد فى العالم ،والذي يعاني بشدة جراء تفشي انتشار فيروس كورونا.

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تراجع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بحوالي 0.5% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يكبح خسائر أسعار الذهب الحالية.

تراجع مستويات الدولار الأمريكي ،يأتي فى ظل تحسن المعنويات بالأسواق حيال الإجراءات التحفيزية الضخمة فى الولايات المتحدة ،والتي قلصت من اندفاع المستثمرين فى شراء العملة الأمريكية ،وانعكست بصعود الأسهم الأمريكية بأكبر مكسب بالنسبة المئوية يوم الثلاثاء منذ عام 1933.

توصل أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي و مسؤولون فى إدارة دونالد ترامب بالأمس إلى اتفاق بشأن مشروع قانون للتحفيز الاقتصادي بقيمة 2 تريليون دولار ،والذي من المتوقع أن يتم تمريره عبر الكونغرس فى وقت لاحق اليوم.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بمقدار 11.99 طن متري ،فى ثاني زيادة يومية على التوالي ،ليرتفع الإجمالي إلى 935.98 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 12 آذار/مارس الجاري.