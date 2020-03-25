باي بال يكتسي باللون الأخضر – تحليل – 25-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم شركة باي بال (PYPL) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب قوية بنسبة بلغت 14.11% بما يعادل 12.03 نقطة ليستقر عند سعر 97.29 دولار، وسط بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، امام استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير. Advertisements لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 104.00، ليستهدف مستوى الدعم 88.70. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه

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