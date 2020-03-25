إنيفيديا يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 25-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتسى سهم إنيفيديا (NVDA) باللون الأخضر في آخر جلساته، مدعوماً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مسجلاً مكاسب قوية بلغت نسبتها 17.16% بما يعادل 36.49 نقطة ليستقر عند سعر 249.18 دولار، ليلامس السهم بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالتزامن مع إعادة اختباره لخط اتجاه رئيسي صاعد كان السهم قد كسره في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.
لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 259.55، ليستهدف من جديد مستوى الدعم المحوري 193.50.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه
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