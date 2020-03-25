مايكروسوفت يرتفع بمنطقة سلبية – تحليل – 25-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مايكروسوفت (MSFT) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 9.09% بما يعادل 12.36 نقطة ليستقر عند سعر 148.34 دولار، ولكن يظل السهم بالرغم من ارتفاعه مستقراً أدنى مستوى المقاومة المحوري 153.63، فهذا المستوى يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى البعيد (من 94.06 إلى 190.56)، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.
لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 153.63، ليستهدف مستوى الدعم 131.00 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه
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