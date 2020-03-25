شكرا لقرائتكم خبر عن إنتل يرتفع بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل – 25-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم إنتل (INTC) ارتفاعاً في آخر جلساته، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب محققاً فيها مكاسب بلغت نسبتها 5.69% بما يعادل 2.82 نقطة ليستقر عند سعر 52.40 دولار، وذلك وسط محاولاته تعويض بعضاً من خسائره السابقة، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 59.00، ليستهدف مستوى الدعم 48.55.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه
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