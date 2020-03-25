شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل يقفز ارتفاعاً – تحليل – 25-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم جوجل (GOOG) ارتفاعاً في آخر جلساته، ليحقق مكاسب قوية بلغت نسبتها 7.37% بما يعادل 77.84 نقطة ليستقر عند سعر 1,134.46 دولار، وذلك وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ولكن بالرغم من ارتفاع السهم إلا أن الاتجاه التصحيحي الهابط مازال يسيطر عليه، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. Advertisements لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 1,158.27، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 1,025.16. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه

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