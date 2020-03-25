شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 25-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي فوق حاجز 0.6000، ولا يزال التأثير الإيجابي لنموذج القاع المزدوج فعالاً، بانتظار مزيد من الارتفاع بقية اليوم، مع التذكير بأن أهدافنا تبدأ عند 0.6097 وتمتد إلى 0.6236 بعد اختراق المستوى السابق، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 0.5958 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.5950 والمقاومة 0.6150

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد