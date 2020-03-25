شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 25-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر عقود خام برنت ضغط سلبي لحظي ليقترب من الدعم المحوري 29.00، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للتماسك فوق هذا المستوى ليبقى الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، يدعمه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع، بانتظار التوجه نحو 31.55 كهدف رئيسي أول، مع الانتباه إلى أن كسر 29.00 سيضغط على السعر للعودة إلى المسار الرئيسي الهابط وتحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 27.10.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 29.00 والمقاومة 33.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد