شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 25-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط بعض الميل الهابط ليختبر خط الاتجاه اللحظي الصاعد، يرافقه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع لهذا اليوم، والذي يستهدف مستويات 27.65 ثم 28.60 بشكل رئيسي، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 24.25 لاستمرار الموجة الصاعدة المقترحة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.00 والمقاومة 28.60
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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