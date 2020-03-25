شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 25-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر الفضة على ثباته فوق مستوى 14.17، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً لهذا اليوم، والذي يستهدف مستوى 15.08 كمحطة رئيسية تالية، مع الإشارة إلى أن مؤشر ستوكاستيك يستمر بدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة ما لم يتم كسر مستوى 13.05 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.00 والمقاومة 15.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد