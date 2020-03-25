شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 25-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الذهب تداولاته الإيجابية بعد اختبار مستوى 1599.10 هذا الصباح، بانتظار اختبار مستوى 1633.60 مبدئياً، مع التذكير بأننا بحاجة لاختراق هذا المستوى لتأكيد امتداد الموجة الصاعدة نحو 1689.30، مع الإشارة إلى أن الثبات فوق 1599.10 يمثّل شرط أولي لاستمرار الارتفاع المقترح.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1590.00 والمقاومة 1650.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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