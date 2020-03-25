شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الكويت تغلق مرتفعة بتداولات 56 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت بورصة الكويت جلسة تعاملات اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 2ر118 نقطة ليبلغ مستوى 5ر4942 نقطة بنسبة صعود بلغت 4ر2 في المئة. وجرى تداول كمية أسهم بلغت 5ر248 مليون سهم عبر 13450 صفقة بقيمة نقدية بلغت 9ر55 مليون دينار. وارتفع مؤشر السوق الرئيس 8ر71 نقطة ليبلغ مستوى 6ر4155 نقطة بنسبة صعود بلغت 7ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر126 مليون سهم عبر 3779 صفقة بقيمة نقدية بلغت 8ر4 مليون دينار. كما ارتفع مؤشر السوق الأول 6ر141 نقطة ليبلغ مستوى 3ر5342 نقطة بنسبة صعود بلغت 7ر2 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 14ر122 مليون سهم عبر 9671 صفقة بقيمة نقدية بلغت 02ر51 مليون دينار.

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