شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقف 20 شهراً .. الصين تستأنف واردات البترول من أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

قالت مصادر إن الصين بدأت شراء غاز البترول المسال الأمريكي مرة أخرى بعد توقف استمر 20 شهرا تقريبا بعد إلغاء بكين رسوما عقابية لتعزيز الواردات من السلع الأمريكية في إطار اتفاق المرحلة واحد التجاري الصيني الأمريكي.

وهرع المستوردون لطلب إعفاءات من رسوم بنسبة 25 بالمئة على شراء الوقود وهو منتج ثانوي مصاحب لإنتاج الغاز الصخري في الولايات المتحدة بعدما بدأت بكين في منح إعفاءات هذا الشهر لنحو 700 سلعة أمريكية.

وقال متعاملان مخضرمان لغاز البترول المسال في بكين ومسؤول استثمار ومحللون لدى آي.اتش.إس ماركت إن نحو 12 شركة من بينها تشاينا جاس هولدينجز، التي توزع الغاز عبر أنابيب والتي تتاجر في غاز البترول المسال، وأورينتال إنرجي وهي تستخدم غاز البترول المسال في إنتاج البتروكيماويات حصلت على إعفاءات من الرسوم.

وبعد الإعفاء، سيخضع غاز البترول المسال لرسم يبلغ واحدا بالمئة فقط مثل باقي الموردين من الشرق الأوسط.