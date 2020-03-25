الاقتصاد

تعافي الأسهم الأوروبية بعد خسائر فادحة

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ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء في أعقاب صعود قوي في الجلسة السابقة مع مراهنة المستثمرين على أن إجراءات تحفيز غير مسبوقة ستخفف من المعاناة الاقتصادية للشركات والأسر بسبب تفشي فيروس .

وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 2.1 بالمئة بحلول الساعة 0804 بتوقيت جرينتش وقاد المكاسب قطاعات الطاقة والصناعة التعدين والشركات المالية لليوم الثاني على التوالي.

وتعافى المؤشر الأوروبي من خسائر تكبدها منذ منتصف مارس بفضل التحفيز المالي والنقدي غير المسبوق من أوروبا والولايات المتحدة.

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