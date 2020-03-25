تزامنا مع حظر التجوال.. شعبة المخابز تعلن مواعيد عملها

كتب: ضياء السقا

أكد عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، أن جميع المخابز على مستوى الجمهورية، تعمل بانتظام، وتبدأ عملها في الساعة 5 صباحا يوميا ويستمر وفقا لحصة كل مخبز من الدقيق.

وأضاف غراب، في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن وزارة التموين والتجارة الدخلية تقوم بتوفير كافة احتياجات المخابز من الدقيق بشكل مستمر وأن جميع المخابز تعمل بكامل طاقتها على مستوى الجمهورية من أجل توفير الخبز المدعم للمواطنين بسعر 5 قروش للرغيف.

وتابع: "المخابز تنتج كميات من الخبز تتراوح من 250 مليون إلى 270 مليون رغيف يوميا لصرفة لأصحاب البطاقات بمعدل 5 أرغفة لكل فرد مقيد بالبطاقات".

وكان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، قد أعلن، الثلاثاء، حزمة من القرارات في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة تفشي فيروس كورونا حرصاً على المواطنين.

وأعلن مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، عن الآتي:

1. حظر حركة المواطنين اعتبارا من الأربعاء 25 مارس على كافة الطرق العامة اعتبارا من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا.

2. وقف جميع وسائل النقل الجماعية سواء كانت عامة أو خاصة خلال فترة الحظر.

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3. تعليق الخدمات الحكومية بالكامل باستثناء الخدمية لمدة أسبوعين.

4.غلق جميع النوادى والمقاهى بشكل كامل.

5.اقتصار المطاعم على توصيل الطلبات فقط.

6.مد تعليق الدراسة لمدة أسبوعين آخرين.

7. غلق المحال التجارية من الخامسة مساء حتى السادسة صباحا، وغلق كلي يومى الجمعة والسبت.

8. استمرار العمل بالمستشفيات ومحال البقالة والصيادليات بكامل طاقتهم.

9. غرامة تبدأ من 4 آلاف جنيه وتنتهى بالحبس لمن يخالف قرارات الحكومة.