شكرا لقرائتكم خبر عن نفط خام القياس العالمي يرتفع 2.36 % والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي ( برنت ) للعقود الآجلة صباح اليوم بمقدار 0.64 سنتًا أو بنسبة 2.36 % إلى 27.79 دولارًا أمريكيًا.

وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بمقدار 0.78 سنتًا أو بنسبة 3.25 % إلى 24.79 دولارًا أمريكيًا.