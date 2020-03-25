شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعي» يبدأ استقبال طلبات القروض التشغيلية والان نبدء بالتفاصيل

أعلن صندوق التنمية الزراعية عن البدء في استقبال طلبات القروض التشغيلية لعملائه من أصحاب المشاريع المتخصصة، وذلك ضمن مبادرة تحفيز القطاع الخاص، والحد من الآثار الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد. ويمكن التقديم، عبر الرابط: e.adf.gov.sa

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