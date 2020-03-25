شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل تعلن إتاحة مرجعين جديدين للتواصل بين الطلبة والمعلمين خلال فترة تعليق الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتخذ مؤسسات تعليمية كثيرة حول العالم مجموعة قرارات لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، تتنوع بين الإغلاق أو الاستعداد للإغلاق أو تمديد فترات الإغلاق، وبالتالي لن يتمكن نصف الطلاب من ارتياد المدارس أو الجامعات في مختلف أنحاء العالم.

ويواجه المعلمون، وبعضهم للمرة الأولى، عدة تحديات جديدة من نوعها وأبرزها التعليم عن بُعد وقد وفرت جوجل خلال الأسبوع الماضي إمكانية الوصول المجاني إلى مكالمات الفيديو المتقدمة لتطبيق Hangouts Meet لجميع عملاء G Suite و"G Suite للتعليم" على مستوى العالم وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حتى 1 يوليو 2020.

لذلك أعلنت الشركة اليوم عن إتاحة مرجعين إضافيين للحفاظ على التواصل بين المعلمين والطلاب خلال هذه الفترة، وهما أولا:" التدريس من المنزل"، موقع إلكتروني شامل متوفّر باللغة العربية للمعلّمين وهو موقع شامل يوفّر المعلومات والنصائح والمواد التدريبية والأدوات المفيدة من جميع منتجات وبرامج Google for Education لمساعدة المعلّمين على مواصلة التدريس خارج الصفوف الدراسية، كما يوفّر لمحة عامة عن كيفية بدء استخدام تقنية التعلُّم عن بُعد، ويشمل ذلك على سبيل المثال كيفية التعليم على الإنترنت، وكيفية إدارة الوصول إلى الدروس وإتاحتها للطلاب، وكيفية التفاعل مع الطلاب، وكيفية التعاون مع معلمين آخرين. ويتوفر الآن موقع "التدريس من المنزل" باللغة العربية.

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ويستطيع المعلّمون الاستفادة من الموقع من خلال تعلم كيفية إنشاء "صف دراسي"، ووضع جدول زمني لمكالمات الفيديو على تطبيق Google Meet، ودعوة الطلاب إلى المشاركة في أوّل صف دراسي ينضمون إليه على الإنترنت، وإنشاء اختبارات وعروض تقديمية على الإنترنت، وتحديد المهام الدراسية في Google Classroom، والتعاون مع الطلاب باستخدام Jamboard، وبث الدروس مباشرةً في جلسات تعليمية على YouTube.

وتم إنشاء موقع "التدريس من المنزل" بدعم وتعاون من معهد اليونسكو لتكنولوجيات المعلومات في مجال التربية، الذي يعمل أيضًا مع شركاء تعليم آخرين من أجل الاستجابة لحالة الطوارئ الحالية. وسنواصل تطوير وتحسين هذا الموقع في ضوء التعليقات التي يشاركها المعلّمون والشركاء حول المواد والمعلومات الأكثر فائدة.

أما المرجع الثانى قناة "دروسي من YouTube"، وهى قناة مرجعية مصممة لمساعدة الطلاب على تعلّم محتوى باللغة العربية، لمختلف المواد والصفوف المدرسية.

وتعرض القناة محتوى تعليميًا من العديد من شركاء يوتيوب في الوطن العربي عن طريق قوائم مرتبة وفقًا للبلد والصف والمادة الدراسية، ويتنوع المحتوى، من مادة الرياضيات للصف الأول الإعدادي مثلًا إلى مادة الكيمياء للصف الثالث الثانوي، كما تقدّم القناة نصائح للطلاب حول كيفية الدراسة من المنزل. تشمل القوائم في القناة مختلف المواد الدراسية مثل اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والفيزياء، وعلم الأحياء والكيمياء، وغيرها من المواد التي ستضاف لمختلف المناهج الدراسية والصفوف في الأيام القادمة.