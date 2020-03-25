شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير يعلن ضخ 3 مليارات دولار لمكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البنك الأفريقي للإستيراد والتصدير، أفريكسيم بنك (Afreximbank)، عن تسهيلات بقيمة 3 مليارات دولار، باسم مرفق التخفيف من آثار التجارة الوبائية (PATIMFA) ، لمساعدة البلدان الأفريقية على التعامل مع الآثار الاقتصادية والصحية لوباء كورونا COVID-19.

ستوفر التسهيلات، التي وافق عليها مجلس إدارة البنك خلال جلسته في 20 مارس الجارى ، التمويل لمساعدة الدول الأعضاء في البنك الإفريقي على التكيف بطريقة منظمة مع الصدمات المالية والاقتصادية والصحية الناتجة عن جائحة كورونا COVID-19 ، وفقًا لبيان صادر عن البنك، اليوم الأربعاء.

وقال أفريكسيم بنك Afreximbank ، إنه سيدعم البنوك المركزية في الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الأخرى لسداد مدفوعات الديون التجارية المستحقة ولتجنب التخلف عن سداد المدفوعات التجارية.

كما ستكون متاحة لدعم واستقرار موارد النقد الأجنبي للبنوك المركزية في البلدان الأعضاء، مما يمكنها من دعم الواردات الحرجة في ظل تداعيات كورونا.

وتعد مصر من أبرز الدول الأعضاء لدى البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك).

بالإضافة إلى ذلك، ستساعد التسهيلات بقيمة 3 مليارات دولار، الدول الأعضاء التي ترتبط إيراداتها المالية بإيرادات تصدير محددة، مثل الإتاوات المعدنية، لإدارة أي انخفاض مفاجئ في هذه الإيرادات نتيجة لانخفاض عائدات التصدير.

كما ستوفر تسهيلات تمويل التجارة في حالات الطوارئ لاستيراد الاحتياجات العاجلة لمكافحة كورونا، بما في ذلك الأدوية والمعدات الطبية وإعادة تجهيز المستشفيات.

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وسيتاح هذا التسهيل من خلال التمويل المباشر، وخطوط الائتمان، والضمانات، والمبادلات بين العملات والأدوات المماثلة الأخرى، وفقًا لـ أفريكسيم بنك Afreximbank.

وقال البروفيسور بنديكت أوراما، رئيس أفريكسيم بنك Afreximbank ، أن وباء كورونا COVID-19 جلب معه معاناة واضطرابات اقتصادية كبيرة.

أضاف “بجانب تأثيره المقلق على حياة الإنسان، من المتوقع أن يكلف الوباء الاقتصاد العالمي بما يصل إلى 1 تريليون دولار ويؤدي إلى انخفاض كبير بنسبة 0.4 في المائة في نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، والذي من المتوقع أن ينخفض من 2.9 % في عام 2019 إلى 2.5 في المائة عام 2020 “.

وقال أوراما “إن الاستجابة المالية السريعة والفعالة مطلوبة لتفادي أزمة كبيرة في إفريقيا” ، مشيراً إلى أن“ إفريقيا معرضة في العديد من الجبهات ، بما في ذلك الانخفاض الكبير في عائدات السياحة وتحويلات المهاجرين وأسعار السلع وتعطيل سلاسل التوريد الصناعي. . “

أشار أوراما الى أن بعض دول أفريقيا شهدت بالفعل انخفاضات حادة في أسعار السلع بسبب الجائحة ، وتراجع كبير مفاجئ في عائدات السياحة ، وتعطل في سلاسل التوريد، وإغلاق مرافق تصنيع الصادرات. كما كان التأثير على الإمدادات الطبية والنظم الطبية في العديد من الأسواق غير مسبوق.

أكد إن أفريكسيم بنك سيعمل مع بنوك التنمية المتعددة الأطراف التي وضعت برامج للمساعدة المالية من أجل تأمين الدعم لمساعدة البلدان الأفريقية على التعامل مع الصدمات والأزمات الخارجية السلبية الناجمة عن الوباء.

ويمتلك أفريكسيم بنك تاريخ عريق في تقديم الدعم للاقتصادات الأفريقية في أوقات الأزمات الاقتصادية.

فخلال الأزمة الاقتصادية لعام 2015 ، أدخل مرفقًا للسيولة التجارية لمواجهة التقلبات الدورية التي صرف بموجبها أكثر من 10 مليارات دولار على أساس متجدد لتمكين البلدان الأعضاء من التكيف مع الصدمات الاقتصادية السلبية. وقد ساعد هذا المرفق الاقتصادات الأفريقية الرئيسية على إدارة تلك الأزمة والتعافي بسرعة.