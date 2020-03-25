شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تواصل الارتفاع بفضل تفاؤل الأسواق حيال التحفيز الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ،بفضل حالة التفاؤل التي تسيطر على الأسواق حيال التحفيز الضخم فى الولايات المتحدة ،لتقليص التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا ، ويدعم الأسعار أيضا انخفاض المخزونات الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي ، على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي.

ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 25.20$ ، من مستوى الافتتاح عند 24.33$، وسجل أدنى مستوي عند 24.24$ ،وصعد خام برنت إلى مستوي 28.26$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 27.64$ ، وسجل أدنى مستوي عند 27.50$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء ارتفاعا بنسبة 1.8% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.5% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى 18 عاما.

تسيطر على الأسواق العالمية فى الوقت الحالي حالة من التفاؤل حيال إجراءات التحفيز الضخمة فى الولايات المتحدة ،والتي انعكست بتحقيق الأسهم الأمريكية فى وول ستريت أكبر مكسب بالنسبة المئوية منذ عام 1933.

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أقر مجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي" يوم الاثنين مجموعة من الإجراءات الاستثنائية وبرامج التيسير الكمي المفتوحة لدعم أكبر اقتصاد فى العالم ،والذي يعاني من القيود الضرورية لمكافحة تفشي انتشار فيروس كورونا.

وتوصل أيضا أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي و مسؤولون فى إدارة دونالد ترامب إلى اتفاق بشأن مشروع قانون للتحفيز الاقتصادي بقيمة 2 تريليون دولار ،والذي من المتوقع أن يتم تمريره عبر الكونغرس فى وقت لاحق اليوم.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بنحو 1.25 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 20 آذار/مارس،فى ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي ، على خلاف توقعات الخبراء زيادة بنحو 2.5 مليون برميل.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 2.9 مليون برميل ، فى تاسع زيادة أسبوعية على التوالي.