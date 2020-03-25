شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يرتفع لليوم الرابع على التوالي بعد التحفيز الضخم فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مع استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية ، بعد إجراءات تحفيزية ضخمة فى الولايات المتحدة ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن مناخ الأعمال فى ألمانيا خلال الشهر الجاري ،والذي يوضح مدي تأثر أكبر اقتصاد فى أوروبا بتفشي فيروس كورونا.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.5% إلى 1.0840$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.0783 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.0759$.

على صعيد تعاملات الأمس ،حققت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" ارتفاعا بنسبة 0.6% مقابل الدولار الأمريكي ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاث سنوات عند 1.0635$.

تراجع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.4% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار نزول مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

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يأتي هذا التراجع فى مستويات العملة الأمريكية ، بعد توقف اندفاع المستثمرين فى شراء الدولار لمواجهة نقص السيولة ، خاصة بعد الإجراءات التحفيزية الضخمة الذي أعلنها مجلس الاحتياطي الاتحادي ،والتي انعكست على سوق الأسهم فى وول ستريت ،والذي حقق بالأمس أكبر مكسب بالنسبة المئوية منذ عام 1933.

ومن المقرر أيضا أن يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي فى وقت لاحق اليوم على حزمة تحفيز اقتصادي تبلغ قيمتها 2 تريليون دولار لدعم أكبر اقتصاد فى العالم والأسواق فى مواجهة تفشي وباء فيروس كورونا.

يترقب المستثمرين بعد قليل بيانات هامة من ألمانيا عن الثقة فى مناخ الأعمال خلال الشهر الجاري ،والتي توضح مدي الإضرار التي لحقت بأكبر اقتصاد فى أوروبا جراء تفشي فيروس كورونا.

يصدر بحلول الساعة 09:00 جرينتش مؤشر معهد أيفو لقياس مناخ الأعمال في ألمانيا خلال شباط/فبراير المتوقع 87.9 نقطة من 87.7 نقطة في شباط/فبراير.