شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يكتسي باللون الأخضر– تحليل -25-3-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر النحاس على ثباته الإيجابي فوق مستوى 2.0700 ليؤكد بذلك استسلامه لسيطرة الميل التصحيحي الصاعد بوصوله للهدف الأول المتمركز عند 1.2100, نتوقع بتجميع السعر لعزم إيجابي جديد الانجذاب مباشرة نحو الحاجز المستقر عند 2.2960 ومن ثم لنراقب تصرفه لحين تأكيد الاتجاه العام للفترة القادمة.
نكرر التنويه إلى أن نجاح السعر بالتسلل مجددا دون مستوى 2.0700 فإن ذلك سيعيده للمسار السلبي ولنذكر بتمركز الأهداف الرئيسية حول 2.000 و 1.9200 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.1250 و 1.1960
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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