سعر البلاتين يستسلم للتصحيح الايجابي– تحليل - 25-3-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سعر البلاتين بتداولات يوم أمس بشكل صاعد متجاوزا بذلك مستوى 710.00 ليؤجل بذلك الهجوم السلبي وليؤكد سيطرة الميل التصحيحي الصاعد, نلاحظ بدء تسجيله لبعض الأهداف بملامسته لمستوى 731.50 ولنتوقع بتجميعه لعزم إيجابي جديد الاندفاع مباشرة نحو مقاومة القناة الهابطة والمتمركزة حاليا عند 795.00.
نطاق التداول المتوقع ما بين 730.00 و 790.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات 710.00
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