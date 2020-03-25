شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يخترق الحاجز-تحليل - 25-3-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الزوج بتداولات يوم أمس بتحقيقه لاختراق الحاجز المستقر عند 130.65 ليؤكد بثباته فوق هذا المستوى عن استعداده للبدء بالمحاولات الإيجابية ولنلاحظ تسجيله لأول الأهداف بوصوله نحو 131.92.

كذلك وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء يدعم الترجيح الإيجابي للفترة القريبة والمتوسطة وليسهل بذلك مهمة تسجيل السعر لأهداف جديدة قد تبدأ من 132.85 و 135.30 ما لم يتم التسلل مجددا دون الحاجز المذكور سابقا.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 130.60 و 132.85

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد