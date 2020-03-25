اليورو مقابل الين يؤكد الاختراق- تحليل - 25-3-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر الزوج تخلصه من سيطرة الميل السلبي بتقديمه لثبات إيجابي فوق مقاومة القناة الفرعية الهابطة والمتمركزة عند 119.85 لنلاحظ انجذابه منذ تداولات هذا الصباح نحو 120.50.
كذلك تمركز المتوسط المتحرك 55 قرب المقاومة المخترقة يزيد من فرص تشكيله لدعم جديد وليمد السعر ذلك بعزم إيجابي قوي ليسهل مهمة الوصول نحو محطات إيجابية جديدة قد تبدأ من 121.00 و 121.65.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 119.85 و 121.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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