شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب في التعاملات الفورية والان نبدء بالتفاصيل

استقر سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية صباح اليوم عند 1494.50 دولارًا أمريكيًا. وارتفع سعر أوقية الذهب للعقود الأمريكية الآجلة بمقدار 31.00 دولارًا أمريكيًا أو بنسبة 2.07 % إلى 1525.40 دولارًا أمري

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