شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: ننتج 120 مليون جرعة للقاحات الفيروسية والبكتيرية والان نبدء بالتفاصيل

أكد مركز إنتاج وتقييم اللقاحات البيطرية في وزارة البيئة والمياه والزراعة استمراره في إنتاج اللقاحات البيطرية، وذلك للمساهمة في سد احتياج الثروة الحيوانية من اللقاحات الفيروسية والبكتيرية في المملكة. وينتج المركز 45 مليون جرعة سنويا للقاحات الفيروسية و75 مليون جرعة سنويا للقاحات البكتيرية.

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