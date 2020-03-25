شكرا لقرائتكم خبر عن البترول الكويتية تصدر تعميماً لتقليل وترشيد المصروفات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أصدر الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية هاشم هاشم تعميماً ادارياً بشأن تقليل وترشيد المصروفات الرأسمالية والتشغيلية 2020/2021.

وأشار التعميم إلى أن ذلك ياتي نظراً للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والعالم أجمع في ضوء تفشي فيروس كورونا، مما أثر على موازنة العرض والطلب على النفط الخام والمنتجات البترولية من جهة.

وأثر عدم الوصول لاتفاق مابين أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وجمهورية روسيا الاتحادية فيما يتعلق بتحديد حصص الانتاج من النفط الخام من جهة أخرى، بحسب صحيفة القبس.

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وفي وقت سابق، ذكرت بعض التقارير الصحفية أن دولة الكويت تبحث عن بدائل وأسواق جديدة لتسويق نفطها، بهدف تعويض الفاقد من الكميات المخصصة لأسواق شرق آسيا وسط تفشي فيروس كورونا.

يشار إلى أن أسعار النفط العالمية تضررت كثيرا من تفشي الفيروس الصيني حيث تكبدت خسائر دفعتها في مطلع الشهر الجاري لأدنى مستوى فى 14 شهرا ، وخام برنت أدنى مستوى فى عامين ونصف ، تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ عام 2011.

وأفادت بيانات رسمية في وقت سابق، اتساع العجز الفعلي بميزانية الكويت بقيمة 9.2 مليار دينار (30.33 مليار دولار) بميزانية 2020-2021.

وبحسب بيانات صادرة عن وزارة المالية الكويتية، فقد تراجعت الإيرادات بنسبة 6.5% على أساس سنوي إلى 14.8 مليار دينار وذلك عن موازنة العام 2019-2020.