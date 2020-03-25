شكرا لقرائتكم خبر عن 15 شركة مدرجة بالكويت تملك أرباحاً مرحلة تصل لـ 2.8 مليار دينار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بلغت الأرباح المرحلة لنحو 15 شركة مدرجة بالبورصة الكويتية 2.8 مليار دينار ما يعكس قوة الميزانيات لمجموعة من الشركات القيادية في السوق.

وملاءة تلك البنود وبنود أخرى مثل الاحتياطيات القانونية والاختيارية والأصول المدرة دون القيمة السوقية لدى العديد من الشركات المدرجة سيمكنها من ضمان استمرار أعمال الشركة التشغيلية بمرونة عالية واطمئنان، وامكانية الاستعانة بتلك السيولة من دون الاقتراض، وفرصة الحصول على تمويل منخفض الكلفة بقوة الفوائض والاحتياطيات والأرباح، بحسب صحيفة "الجريدة".

وستمكنها من إمكانية القدرة على توزيع أرباح في ظل أصعب الظروف، والقدرة على اقتناص بعض الفرص الجيدة والأصول التشغيلية التي قد يتم التخارج منها من جانب مجاميع وشركات اخرى.

ومع هزة التراجع الأخيرة في السوق، تراجعت اسعار بعض الأسهم الى اقل من القيمة الدفترية وباتت تتفوق القيمة الدفترية على السعر السوقي بنحو ثلاثة اضعاف تقريبا.