شكرا لقرائتكم خبر عن جرير: نسعى لتوسعة عمليات المتجر الإلكتروني وسط انتشار كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت شركة جرير للتسويق إنها ستسعى بشكل مكثف مع الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة القادمة في توسعة عمليات المتجر الإلكتروني وذلك نظرًا للظروف المحيطة بالحملة الوقائية والاحترازية للسيطرة على انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

وأكدت في بيان لـ"تداول" أنه سيتم مراجعة مواعيد العمل للمعارض خلال الفترة القادمة للاستمرار في دعم احتياج المواطنين والمقيمين في رحلة التعلم عن بعد، وتوفير الاحتياجات الأخرى.

وعن آخر التطورات بشأن إغلاق جميع معارض مكتبة جرير بالمملكة، أوضحت الشركة أنه تم افتتاح بعض المعارض اليوم، ولن يكون من العملي الإعلان عن كل تطور بهذا الخصوص.

وأوضحت أنها لن تقوم بالاعلان عن تلك المتغيرات بشكل مستمر نظرًا لكثرة المتغيرات بالفترة الحالية بين مختلف محافظات ومدن المملكة ودول الخليج الأخرى.

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وأشارت إلى أنها ستقوم بالإعلان عندما تستقر الأمور نسبيا، وسيتم تفصيل الأثر المالي لهذه المرحلة.

ومؤخرا، أعلنت الشركة عن إغلاق مؤقت لمعارضها التي تقع داخل المجمعات التجارية بالمملكة، وذلك تنفيذاً للإجراءات الوقائية والاحترازية للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) الصادرة من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية والتي تتضمن إغلاق المجمعات التجارية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 984.7 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 960 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح إلى ارتفاع مبيعات أغلب أقسام قطاع التجزئة خاصة مبيعات قسم الإلكترونيات مدعوماً بمبيعات الهواتف الذكية ومبيعات قسم الكمبيوتر، وقد ساهم زيادة عدد المعارض من 55 إلى 59 معرضاً في زيادة مبيعات التجزئة.

وعلى الرغم من زيادة المبيعات بنسبة 14.4% إلا أن الزيادة في صافي الربح بلغت 2.6% بسبب الانخفاض النسبي لهامش مجمل الربح نظرا لاختلاف المزيج البيعي، ويراعى عند مقارنة إجمالي الربح مع السنة السابقة.