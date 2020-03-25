شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت ينبع: أسعار البيع من المصنع كما هي دون أي تعديل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت شركة أسمنت ينبع ثبات عملية الإنتاج وأسعار البيع من المصنع، دون أي تعديل أو تغيير، مشيرة إلى أن ما حدث من ارتفاع في أسعار الإسمنت المكيس في مناطق التوزيع ليس للشركة دخل فيه.

ودعت الشركة في بيان لـ"تداول" إلى عدم الاعتماد على أية أخبار من مصادر غير رسمية، واستقاء المعلومات عن الشركة من المصادر المعتمدة لديها.

Advertisements

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 257.8 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 91.2 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة نمو الأرباح إلى ارتفاع قيمة المبيعات لتحسن متوسط سعر البيع خلال العام 2019، مقارنةً بالعام 2018، وذلك بالرغم من ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية، ومصاريف الزكاة، وانخفاض الإيرادات الأخرى.

كما تجدر الإشارة إلى أن أسمنت ينبع قامت بتوزيع أرباح عن النصف الأول من 2019 بقيمة 118.125 مليون ريال، بما يعادل 75 هللة للسهم الواحد، وبما نسبته 7.5% من القيمة الاسمية للسهم.