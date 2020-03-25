شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت ينبع: أسعار البيع من المصنع كما هي دون أي تعديل والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت شركة أسمنت ينبع ثبات عملية الإنتاج وأسعار البيع من المصنع، دون أي تعديل أو تغيير، مشيرة إلى أن ما حدث من ارتفاع في أسعار الإسمنت المكيس في مناطق التوزيع ليس للشركة دخل فيه.
ودعت الشركة في بيان لـ"تداول" إلى عدم الاعتماد على أية أخبار من مصادر غير رسمية، واستقاء المعلومات عن الشركة من المصادر المعتمدة لديها.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 257.8 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 91.2 مليون ريال في العام 2018.
وأرجعت الشركة نمو الأرباح إلى ارتفاع قيمة المبيعات لتحسن متوسط سعر البيع خلال العام 2019، مقارنةً بالعام 2018، وذلك بالرغم من ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية، ومصاريف الزكاة، وانخفاض الإيرادات الأخرى.
كما تجدر الإشارة إلى أن أسمنت ينبع قامت بتوزيع أرباح عن النصف الأول من 2019 بقيمة 118.125 مليون ريال، بما يعادل 75 هللة للسهم الواحد، وبما نسبته 7.5% من القيمة الاسمية للسهم.
كانت هذه تفاصيل خبر أسمنت ينبع: أسعار البيع من المصنع كما هي دون أي تعديل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.