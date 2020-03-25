شكرا لقرائتكم خبر عن "ريدان" تكشف عن إغلاق مطاعمها داخل المجمعات التجارية بشكل مؤقت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة ريدان الغذائية، عن إغلاق جميع المطاعم التي تقع داخل المجمعات التجارية مؤقتاً لحين السماح بإعادة فتحها.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، أن العمل بمطاعم الشركة التي لا تقع داخل المجمعات التجارية، وخدمة التوصيل المنزلى، سيستمر وفقاً للضوابط والاشتراطات التي وضعتها الجهات المختصة، مؤكدا أنها ستستمر بالإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها داخل تلك المطاعم.

وأشارت إلى أنه نظراً لعدم توفر معلومات حاليا عن مدة إغلاق المجمعات التجارية، وكذلك مدة اقتصار الخدمة بالمطاعم خارج المجمعات التجارية، فإنه يتعذر تحديد الأثر المالي لهذا الإغلاق.

وهذه الإجراءت تتناغم مع الإجراءت الاحترازية التي اتخذتها البلاد، حيث أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قرارا بحظر التجول في عموم المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، ابتداءً من الساعة الـ 7 مساءً وحتى الساعة الـ 6 صباحًا لمدة 21 يومًا من مساء يوم الاثنين الماضي.