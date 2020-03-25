شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض تستضيف قمة افتراضية لمجموعة العشرين لمناقشة تحديات كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تنعقد قمة استثنائية افتراضية لقادة مجموعة العشرين الخميس المقبل بالرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وستناقش القمة سبل المضي قُدما في تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي، بحسب وكالة أنباء السعودية "واس".

وسيشارك بالقمة الافتراضية أعضاء مجموعة العشرين قادة الدول المدعوة والتي تضم مملكة إسبانيا والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية سنغافورة وجمهورية سويسرا الاتحادية.

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وسيشارك من المنظمات الدولية منظمة الصحة العالمية، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومجلس الاستقرار المالي، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية.

ويأتي الاجتماع في الوقت الذي تصارع فيه الصين ودول العالم فيروسا أودى بحياة أكثر من ألفي شخص وتسبب في فرض قيود صارمة على السفر والتجارة.

كما يأتي الاجتماع وسط النمو الاقتصادي العالمي الذي يظل بطيئا والمخاطر النزولية للنظرة المستقبلية مستمرة، بما في ذلك تلك النابعة من تأثير تفشي الفيروس الجديد والتوتر الجيوسياسي وضبابية السياسات.

ويتوقع بيان الوزراء المزمع أن يحضروا الاجتماع صعودا متواضعا للنمو العالمي في العامين الجاري والمقبل، لكنهم يرون في وباء فيروس كورونا خطرا نزوليا.