الاقتصاد

الدولار يواصل رحلة الهبوط لليوم الثالث على التوالي

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تراجع الدولار للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الأربعاء، إذ يعد اتفاق لمساندة الاقتصاد الأمريكي مع حزمة تحفيز مالي ضخمة بتخفيف آخر لبعض الطلب الكبير على العملة الصعبة المدفوع بوباء فيروس كورونا.

وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل إن الحزمة، المتوقع أن تبلغ قيمتها تريليوني دولار، جرى الاتفاق عليها وستخضع للتصويت في وقت لاحق اليوم.

وقفز الدولار الأسترالي الشديد التأثر بالمخاطر فوق مستوى 60 سنتا للمرة الأولى في الأسبوع مع إعلان نبأ الاتفاق، ثم واصل مكاسبه إلى 0.6047 دولار أمريكي.

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