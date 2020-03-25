شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضروات والفاكهة: أسعار الليمون لم تتأثر بسبب كورونا والكيلو بـ8 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الأيام الماضية اقبالا كبيرا من المواطنين على الليمون وذلك نظرا لأهميته في الوقاية من فيروس كورونا خاصة وانه من العناصر الهامة للتطير وزيادة المناعة لدى الانسان .

وكشف حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة ان هناك زيادة في مبيعات الليمون بالسوق تخطت 30 % خلال الأسبوع الماضى على وذلك لما يتمتع به من فوائد طبية خاصة زيادة قوة المناعة للتصد\ى للفيروسات واحتوائه على فيتامين سي .

وأضاف النجيب في تصريحات ل"الخليج 365 " أن أسعار الليوم الجملة تتراوح بين 8 – 13 جنيها للكيلو ، مشيرا الى أن السوق به كميات تكفى احتياجات المواطنين من الليمون وانه لا حاجة للتخزين المبالغ فيه حيث انه يتسبب في رفع الأسعار ولذلك نناشد المواطنين بضرورة ان يحصلوا على كفايتهم اليومية او الأسبوعية المعتادة من السلع وانه لا تخوف من نقص سلع خاصة بالاكل او الشرب من السوق .

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وشدد النجيب على ان السوق يعمل بكامل طاقته ولا يوجد اى تأثر من حيث الإجراءات الاحترازية ، مطالبا المواطنين بعدم التهافت على السلع ، وعدم الانسياق وراء اى استغلال لتجار برفع الأسعار الغير مبرر : قائلا : : لو عرفنا أن فيه صنف ناقص فى منطقة أو تاجر يستغل الظروف ويرفع الأسعار نحن كتجار فى سوق العبور على استعداد لان نذهب إلى تلك المناطق ونبيع هناك بسعر الجملة

الجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت فى وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت استقرارا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف.