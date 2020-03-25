شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار الفضة من الأدنى لها منذ مطلع 2009 متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة السادسة من الأدنى لها منذ 29 من كانون الثاني/يناير 2009 متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ومع تقييم المستثمرين للتحفيز النقدية والمالية العالمية التي تهدف لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.

في تمام الساعة 05:18 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم آيار/مايو المقبل 0.97% لتتداول حالياً عند 14.56$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 14.42$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 14.26$ للأوتصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى 101.62 مقارنة بالافتتاحية عند 101.59.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتي قد تعكس اتساع التراجع إلى 1.0% مقابل 0.2% في كانون الثاني/يناير، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تراجعاً 0.4% مقابل ارتفاع 0.8% في كانون الثاني/يناير.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد توضح تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.4% مقابل 0.6% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، ويأتي ذلك عقب ساعات من أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء عن كون استمرار إغلاق أمريكا سيعرضها للدمار، موضحاً أن إذا ما حدث انكماش اقتصادي موسع، سيؤدي ذلك إلى ضحايا أكبر من ضحايا فيروس كورونا.

وفي نفس السياق، نوه الرئيس الأمريكي ترامب لكون الآلاف من الناس معرضون للموت بسبب فيروس (COVID-19) وأنه يجب اتخاذ القرارات المناسبة لمكافحة تفشي هذا الفيروس الخطير، مع تطرقه إلى أنه يجب حماية العمل أولاً، ثم الشركات، وذلك مع أفادته بأنه سيتم فتح بلاده قريباً وبشكل تدريجي، مضيفاً أتمنى أن يحدث ذلك بحلول عيد الفصح، وموضحاً أنه لن يسمح بأن يكون الدواء أسوء من المرض.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا بالأمس تصريحات زعيم مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل والتي أعرب من خلالها أن الكونجرس الأمريكي متضمن مجلس الشيوخ ومجلس النواب أقترب من التوصل لاتفاق حيال حزمة التحفيز المالي التي تم اقتراحها من قبل الإدارة الأمريكية مؤخراً، موضحاً أن مناقشات الكونجرس حيال تلك الحزمة تتم على مستوى خماسي.

وجاء ذلك عقب أعرب زعيمة مجلس النواب نانسي بيلوسي أمس الثلاثاء عن تفاؤلها حيال إمكانية تخطي الأزمة الحالية، مع أفادتها بأن هناك تعاون بين قطبي السياسة الأمريكية الحزب الجمهوري الحاكم الذي يسيطر على أغلبية مجلس الشيوخ والحزب الديمقراطي الذي يسيطر على أغلبية مجلس النواب، موضحة أن مقترح الجمهوريين حيال الشركات الأمريكية هما ونحتاج الأفراد إلى وظائف، إلا أن علينا وضع الشعب الأمريكية كأولوية.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الاثنين أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن حزمة تحفيز جديدة لدعم الاقتصاد من تداعيات فيروس كورونا، وأفاد بيان الاحتياطي الفيدرالي أنه ملتزم باستخدام مجموعة من الأدوات لدعم الاقتصاد في هذه الفترة الصعبة وبالتالي تعزيز التوظيف واستقرار الأسعار، موضحاً أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح مضي قدماً في مراقبة أوضاع الأسواق عن كثب وستقيم الوتيرة المناسبة لمشترياتها من الأوراق المالية في الاجتماعات المقبلة.

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كما أفاد بيان الفيدرالي أن اللجنة الفيدرالية قررت اعتباراً من الاثنين الموافق 23 آذار/مارس أن البنك سيلتزم بإجراء عمليات السوق المفتوح وفقاً للحاجة، بالإضافة إلى إنشاء برنامج قروض جديدة لدعم الطلاب، وأنه سيتم الإعلان قريباً عن برنامج إقراض لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونود الإشارة لكون تلك الإجراءات من قبل الاحتياطي الفدرالي تعد غير مسبوقة، حيث لا يضع أي قيود على الأصول التي أعلن عن شرائها وفقاً لما تقتضيه الحاجة.

ويأتي ذلك في أعقاب الاجتماع المفاجئ الذي عقده بنك الاحتياطي الفيدرالي في 16 من آذار/مارس والذي يعد ثاني اجتماع مفاجئ في أقل من أسبوعين عقب الاجتماع المفاجئ السابق في الثالث من هذا الشهر والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي العودة بأسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل إلى مستويات الصفر التي وصلت إليها في أعقاب تفاقم الأزمة المالية العالمية منذ أكثر من عقد من الزمان.

وخفض أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح الفائدة على الأموال الفيدرالية آنذاك بواقع 100 نقطة أساس إلى ما بين مستويات الصفر و0.25% والتي ظلت عليها منذ عام 2008 وحتى اجتماع 27-28 تشرين الأول/أكتوبر 2015، وذلك عقب خفضها في الاجتماع الطارئ السابق بواقع 50 نقطة أساس ما بين 1.00% و1.25%، ويأتي ذلك في أعقاب قيام أعضاء اللجنة بخفض الفائدة ثلاثة مرات بواقع 25 نقطة أساس في اجتماعات سابقة العام الماضي.

وأفاد بيان السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي أن قرار الخفض سيكون سراي المفعول بداً من الاثنين 16 من آذار/مارس، وأن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ستقوم بعمليات إعادة شراء سندات الخزانة بما لا يقل عن 500$ مليار شهرياً والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بواقع 200$ مليار شهرياً على الأقل على أن يتم إجراء هذه المشتريات بالسرعة المناسبة لدعم الأداء السلس لأسواق الأوراق المالية ووكالة الخزانة والرهن العقاري.

كما أفاد البيان آنذاك بالمضي قدماً في إجراء عمليات اتفاقيات إعادة الشراء الآجلة والليلة "الريبو" لضمان بقاء المعروض من الاحتياطيات وافراً ودعم الأداء السلس لأسواق التمويل بالدولار الأمريكي على المدى القصير، وجاء ذلك قبل المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وقبل أن نشهد عقب ذلك إعلان بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي أنه سيعرض 500$ مليار عبر عمليات الريبو لتوفير المزيد من السيولة في النظام المالي.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا في مطلع هذا الأسبوع أفادت وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن بأنه جاري العمل على توفير سيولة كبيرة في الأسواق من أجل احتواء تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية، مع اعربه عن كون الكونجرس الأمريكية على مقربة من إقرار الحزمة المالية للتحفيز الاقتصادي وأن بلاده ستطرح سندات جديدة ذات آجل 30 عام، موضحاً أنه جاري العمل مع الاحتياطي الفدرالي لإتاحة سيولة كبيرة تقدر بنحو 4$ تريليون.

كما تطرق منوتشن لإعلان الرئيس الأمريكي ترامب مؤخراً عن خطط تحفيزية بقيمة 2$ تريليون للمساهمة في جهود احتواء انتشار فيروس كورونا، مضيفاً أن الحكومة لديها الحق في شراء حصص وأسهم في الشركات الأمريكية التي تعد عصب أكبر اقتصاد في العالم بهدف دعم البورصة، ويذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكية لم ينجح خلال تصويته الاثنين في تمرير مشروع قانون لتوفير المساعدات الطارئة لمواجه تداعيات كورونا على الاقتصاد الأمريكي.

بخلاف ذلك، فقد أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الأسبوع الماضي عن آماله في أن ينتصر العالم في نهاية المطاف على فيروس كورونا، وجاء ذلك عقب تفشي انتشار الفيروس القاتل عالمياً وإعلان المنظمة في وقت سابق من هذا الشهر أن فيروس كورونا أصبح وباء عالمي، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لقرابة 376 ألف ولقي 16,362 شخص مصرعهم في 195 دولة.

ونود الإشارة، لكون العقود الآجلة لأسعار الذهب شهدت بالأمس أفضل أداء يومي لها بالنسبة المئوية منذ 19 من آذار/مارس 2009 مع ارتفاعها بقرابة 9% أو بأكثر من 1.1$ والتي تعد أكبر مكاسب يومية بالدولار الأمريكي منذ مطلع كانون الأول/ديسمبر من عام 2014، ونود الإشارة لكون أكثر من نصف الطلب على معدن الفضة يأتي من القطاع الصناعي الذي تضرر بشدة من انتشار فيروس كورونا في الصين عالمياً.