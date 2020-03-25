شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأدنى له منذ 2017 أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة على التوالي من الأدنى منذ 21 من نيسان/أبريل 2017 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ومع تقييم المستثمرين للتحفيز في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا عالمياً.

في تمام الساعة 05:09 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.12% إلى مستويات 1.0801 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.0788 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.0824، بينما حقق الأدنى له عند 1.0761.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل ألمانيا للكشف عن قراءة مؤشر IFO لمناخ الأعمال والتي قد تظهر اتساعاً إلى 87.9 مقابل 87.7 في شباط/فبراير الماضي، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب عضو البنك المركزي الأوروبي ومحافظ بنك فرنسا فرانسوا فيلروي عن كون المركزي الأوروبي سيعمل على توفير السيولة اللازمة للشركات الأوروبية وأنه قد يتدخل خلال الأسبوع الجاري أو في أسرع وقت ممكن لشراء الأوراق التجارية للشركات باستثناء الشركات العامة.

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على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتي قد تعكس اتساع التراجع إلى 1.0% مقابل 0.2% في كانون الثاني/يناير، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تراجعاً 0.4% مقابل ارتفاع 0.8% في كانون الثاني/يناير.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد توضح تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.4% مقابل 0.6% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، ويأتي ذلك بالتزامن مع تطلع المستثمرين لتوصل قطبي السياسة الأمريكية كل من الحزب الجمهوري الحاكم والديمقراطي لاتفاق حيال حزمة التحفيز المالي التي تم اقتراحها من قبل الإدارة الأمريكية مؤخراً والتي تقدر بنحو 2$ تريليون.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الاثنين الماضي إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي عن برنامج شراء الأصول مفتوح وشراء السندات من الشركات بشكل مباشر، الأمر الذي حفز شهية المخاطرة لدى المستثمرين في الأسواق المالية في ظلال عمل صناعي السياسة النقدية في أكبر اقتصاد في العالم وفي الاقتصاديات العالمية الكبرى على التوسع في التحفيز لدعم الأسواق المالية في مواجهة التداعيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أعرب الأسبوع الماضي عن آماله في أن ينتصر العالم في نهاية المطاف على فيروس كورونا، وجاء ذلك عقب تفشي انتشار الفيروس القاتل عالمياً وإعلان المنظمة في وقت سابق من هذا الشهر أن فيروس كورونا أصبح وباء عالمي، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لقرابة 376 ألف ولقي 16,362 شخص مصرعهم في 195 دولة.