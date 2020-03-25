الدولار مقابل الفرنك يعيد الاختبار – تحليل - 25-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار مقابل الفرنك عملية إعادة اختبار للدعم المكسور لنموذج الوتد الصاعد المشار له يوم أمس ويحافظ على ثباته دونه، حيث يبدأ اليوم بميل هابط في إشارة لتوجه السعر لاستئناف الموجة التصحيحية الهابطة، مع الإشارة إلى أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارة تقاطع سلبي الآن، ليدعم فرص تحقيق مزيد من الانخفاض اليوم.
لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، والأهداف تبدأ عند 0.9730 وتمتد إلى 0.9626 بعد تجاوز المستوى الأول، مع التذكير بأهمية الثبات دون 0.9860 لاستمرار الانخفاض المقترح.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9700 والمقاومة 0.9860
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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