الدولار الأسترالي يحصل على إغلاق إيجابي – تحليل - 25-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بتأكيد اختراق مستوى 0.5958 بعد إغلاق الشمعة اليومية فوقه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بفعالية خلال الفترة القادمة، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا التالي الذي يتواجد عند 0.6097.
وبالتالي، سيبقى الميل الصاعد مرجحاً على المدى اللحظي، مع الإشارة إلى أن السعر أكمل تشكيل نموذج قاع مزدوج تظهر ملامحه بالصورة، ليدعم فرص اختراق المستوى المستهدف وامتداد الموجة الصاعدة لتصل إلى 0.6236 كمحطة تالية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الاتجاه الصاعد سيبقى قائماً ما لم يتم كسر مستوى 0.5958 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.5950 والمقاومة 0.6150
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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